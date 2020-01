Pracujúci rodičia, nenechajte sa odradiť. Na rodičovský príspevok máte právo

Tento text je najmä pre rodičov, ktorí doteraz poberali takzvaný príspevok na starostlivosť o dieťa a chcú vedieť, či môžu prejsť na rodičovský príspevok.

Ak ste však z tých, ktorých sa to priamo netýka, a predsa chcete vedieť, ako Smer fušersky pristupuje k mladým rodinám, prídete si na svoje aj vy.

Na podujatí Dobré rady Jozefa Mihála a jeho hostí v Prievidzi.

Krátko pred Vianocami sme sa s kolegami z PS/SPOLU Jozefom Mihálom a Jarkou Lukačovičovou vybrali do Prievidze. Organizovali sme prvé stretnutie zo série podujatí, ktoré sme nazvali Dobré rady Jozefa Mihála a jeho hostí. Na týchto stretnutiach chceme ľuďom expertne radiť, ak si nevedia rady s materskou, daňami, prípadne začínajú podnikať. Do konca februára si takto plánujeme obísť celé Slovensko.

Sála sa zaplnila rýchlo. Netrvalo dlho a už sa prihlásili jedna po druhej dve mamy s rovnakou otázkou. „Mám nárok na rodičovský príspevok, ak som doteraz poberala príspevok na starostlivosť o dieťa?“ Pýtali sa nesmelo. „Na úrade práce povedali, že sa to nedá a že to nemôžeme.“

Ostala som v nemom úžase – takéto tvrdenie je totiž protizákonné a hneď aj vysvetlím prečo. Vráťme sa však ešte na začiatok príbehu.

Aký je rozdiel medzi rodičákom a príspevkom na starostlivosť o dieťa? Dnes aspoň 90 eur

V septembri navrhli poslanci Smeru Róbert Fico a Erik Tomáš dvojstupňové zvýšenie rodičovského príspevku. Rodičom, ktorí predtým, ako sa im narodilo dieťa, nepracovali a nepoberali materskú, sa zvýšil rodičovský príspevok na 270 eur. Rodičia, ktorí predtým pracovali a poberali preto materskú, si prilepšili na 370 eur za mesiac.

Zvyšovanie rodičovského príspevku je v poriadku, aj keď si naň smeráci spomenuli po rokoch zmrazenia len pár mesiacov pred voľbami. Predkladatelia však úplne zabudli na rodičov, ktorí majú dieťa vo veku do troch rokov, pracujú a nepoberajú rodičovský príspevok, ale takzvaný príspevok na starostlivosť o dieťa.

Vďaka tomuto príspevku, ktorý je dnes maximálne 280 eur na mesiac podľa reálnych nákladov, môžu zafinancovať jasle, opatrovateľku, ale prispieť na starostlivosť aj starému rodičovi, pokiaľ má živnosť.

Smeráci Fico a Tomáš však pri zvyšovaní rodičovského príspevku zabudli na rodičov, ktorí nepoberajú rodičovský príspevok, ale príspevok na starostlivosť o dieťa. Tento príspevok sa nijako nezvýšil, kým rodičák áno a rozdiel v sume týchto príspevkov je dnes najmenej 90 eur. Mnoho rodičov tak radšej opätovne prechádza na rodičovský príspevok. Mnohí však pritom narazili na neochotu na úrade práce.

„To sa nedá!“ Ale dá

Ak pracovníčky a pracovníci na úradoch práce povedali pracujúcim rodičom, ktorí dovtedy poberali príspevok na starostlivosť o dieťa, že nemôžu prejsť na rodičovský príspevok, nemali pravdu.

Zákon o rodičovskom príspevku totiž nehovorí nič o tom, že ak rodičia popri materskej pracujú, nemajú na rodičovský príspevok nárok.

Pracujúci rodičia, nenechajte sa odradiť. Stačí vám na príslušnom úrade práce vyplniť žiadosť, kde si o rodičovský príspevok opätovne požiadate. Tým vám zanikne nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa a ďalší mesiac by vám na účet mal prísť už rodičovský príspevok.

Mimochodom, čerešnička na torte je, že príspevok na starostlivosť je hradený najmä z peňazí EÚ. Pre diletantskú chybu chybu smerákov, bude väčšina rodičov radšej poberať rodičovský príspevok, ktorý sa financuje výhradne zo štátneho rozpočtu. Slovensko tak príde o veľkú sumu peňazí, a zároveň sa ešte viac zaťaží štátny rozpočet.

Ako by sme okamžite riešili situáciu my? Príspevok na starostlivosť o dieťa netreba nevyhnutne zvyšovať. Zásadné je, aby ho pracujúci rodičia mohli poberať dlhšie – až do štyroch rokov veku dieťaťa. Práve vtedy, keď rodičia prestanú poberať rodičovský príspevok a ich dieťa má medzi tretím a štvrtým rokom, miesta v škôlkach chýbajú a rodičia musia často platiť súkromné škôlky. Toto opatrenie by im situáciu výrazne uľahčilo.

Kde Smer naháňa rýchle body, my máme reálne riešenia pre reálne každodenné problémy ľudí. Aj takto by malo podľa nás vyzerať férové Slovensko, na ktoré môžeme byť hrdí.